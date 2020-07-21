УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Донбассе боевики надругались над телом убитого медика

Погибшего украинца не поместили в морг.

21 июля 2020, 20:27
Для опознания тела нужна ДНК-экспертиза / Фото: штаб ООС

На оккупированном Донбассе пророссийские боевики совершили надругательство над телом военного медика Николая Ильина, зверски убитого накануне возле Зайцево.

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито", — сообщает Укринформ.

По словам очевидцев, тело медика не хранилось в морге, из-за этого оно было покрыто большими трупными пятнами.

СМИ информируют, что оккупанты на своих ресурсах также публиковали видео, как в голове трупа медика торчит нож.

Позже террористы передали тело медика, который погиб 13 июля в районе Зайцево. Тело воина доставят в Красногоровскую больницу, где будет проведена ДНК-идентификация, поскольку опознать его невозможно.

Читайте такжеДонбасс Арена находится в ужасном состоянии: обнародованы фотоКак ранее сообщалось, 13 июля в районе Зайцево, несмотря на договоренность о "режиме тишины", боевики обстреляли группу военных, которая пыталась эвакуировать тело погибшего военнослужащего ВСУ Дмитрия Красногрудя. В результате обстрела погиб военный медик Николай Ильин.

Отметим, 12 июля в зоне ООС на Донбассе боевики 16 раз нарушили "тишину", ранены пятеро украинских военных, а еще один – травмирован. Уничтожены трое боевиков, есть раненые.

новости Украины новости Донбасса медик опознание убийство
Сейчас вы просматриваете новость «На Донбассе боевики надругались над телом убитого медика». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:27
На Донбассе боевики надругались над телом убитого медика
20:20
Maruv кусает локти: Кайя Гербер обнажилась на пикантных фото в латексе Фото
20:12
"В плохом состоянии": луцкий террорист шокировал заявлением о раненом Видео
20:01
В Киеве копы усилили меры безопасности и попросили не паниковать
19:53
Вырос в семье педагогов: журналисты нашли дом луцкого террориста Кривоша Видео
19:52
Gorillaz Pac-Man - новый клип с матом взвывает Ютуб Видео
19:43
Ученые назвали неожиданный алкогольный напиток, продлевающий жизнь
19:35
Террористы в истории Украины: самые громкие случаи
19:25
"В переговорах нужно придерживаться правил": психолог оценила состояние террориста в Луцке Видео
19:18
"Делаем все возможное": СБУ признала жуткие события в Луцке терактом
19:13
Назван симптом рака легких, который виден на лице
19:11
"Сиськи - огонь": Саша Спилберг снялась топлес
19:00
Молодежь уже не та: Рада хочет изменить возрастные рамки
18:28
Витамины для волос: топ-5 для лучшего роста
18:25
Зрадой наотмашь: в Луганске боевики уничтожили памятник Тарасу Шевченко Видео
18:24
"Пусть Зеленский поднимет свой зад": заложница из автобуса в Луцке вышла на связь Видео
18:12
Люцифер 5 сезон - Netflix представили нового героя
18:01
Луцкий террорист должен быть жестоко покаран мнение
17:52
Жена террориста Максима Кривоша выехала в Луцк Видео
17:49
В Бердянске вспышка коронавируса: власти решают вопрос с карантином Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять