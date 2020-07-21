На Донбассе боевики надругались над телом убитого медика

Для опознания тела нужна ДНК-экспертиза / Фото: штаб ООС

На оккупированном Донбассе пророссийские боевики совершили надругательство над телом военного медика Николая Ильина, зверски убитого накануне возле Зайцево.

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито", — сообщает Укринформ.

По словам очевидцев, тело медика не хранилось в морге, из-за этого оно было покрыто большими трупными пятнами.

СМИ информируют, что оккупанты на своих ресурсах также публиковали видео, как в голове трупа медика торчит нож.

Позже террористы передали тело медика, который погиб 13 июля в районе Зайцево. Тело воина доставят в Красногоровскую больницу, где будет проведена ДНК-идентификация, поскольку опознать его невозможно.

Читайте такжеДонбасс Арена находится в ужасном состоянии: обнародованы фотоКак ранее сообщалось, 13 июля в районе Зайцево, несмотря на договоренность о "режиме тишины", боевики обстреляли группу военных, которая пыталась эвакуировать тело погибшего военнослужащего ВСУ Дмитрия Красногрудя. В результате обстрела погиб военный медик Николай Ильин.

Отметим, 12 июля в зоне ООС на Донбассе боевики 16 раз нарушили "тишину", ранены пятеро украинских военных, а еще один – травмирован. Уничтожены трое боевиков, есть раненые.