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Покушение на экс-пленницу "ДНР": на Донбассе подорвали частный двор

Активисты утверждают, что покушение было совершено на бывшую пленница "ДНР".

20 июня 2020, 16:14
Новости Донбасса - прогремел взрыв, ранена экс-пленница ДНР
Новости Донбасса - прогремел взрыв, ранена экс-пленница "ДНР" / mvs.gov.ua

Утром 20 июня в Донецкой области прогремел взрыв в частном дворе в селе Иванополье Константиновского района. В результате ранена хозяйка дома.

"…На территории домовладения местной жительницы произошел взрыв, в результате которого она получила телесные повреждения", – сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители квалифицируют инцидент как ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь в организации "Восточноукраинский центр общественных инициатив" заявили, что это было покушение на бывшую пленницу "ДНР" Валентину Бучок.

"Совершено нападение на бывшую пленницу Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленница "ДНР"… сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в деревне, рядом города Константиновка Донецкой области. Сейчас женщина в больнице, ей оказывается медицинская помощь. У Валентины в результате взрыва повреждены мягкие ткани конечностей, лица", – уточнили в организации.

Это уже второе покушение на эту женщину, напомнили в ГО – первое произошло осенью 2019 года.

Ранее на Одесчине люди подорвались на найденных в карьере гранатах. Инцидент с гранатами произошел в селе Дачное.

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