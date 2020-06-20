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На Донбассе обострение: в ход пошло запрещенное оружие, ранены бойцы ВСУ

Пророссийские боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня.

20 июня 2020, 20:09
Новости Донбасса - в ООС снова обострение, есть раненые
Новости Донбасса - в ООС снова обострение, есть раненые / УНИАН

20 июня 2020 на Донбассе снова обострилась ситуация.

Пророссийские боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских бойцов ранены.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации… применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – сообщается в вечерней сводке штаба ООС.

Ранее в ОБСЕ рассказали, как Россия мешает возвращению Донбасса в состав Украины. Россия раздала более 187 тысяч своих паспортов на оккупированных районах Донбасса.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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