На Донбассе обострение: в ход пошло запрещенное оружие, ранены бойцы ВСУ

Новости Донбасса - в ООС снова обострение, есть раненые / УНИАН

20 июня 2020 на Донбассе снова обострилась ситуация.

Пророссийские боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских бойцов ранены.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации… применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – сообщается в вечерней сводке штаба ООС.

Ранее в ОБСЕ рассказали, как Россия мешает возвращению Донбасса в состав Украины. Россия раздала более 187 тысяч своих паспортов на оккупированных районах Донбасса.