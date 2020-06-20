На Донбассе обострение: в ход пошло запрещенное оружие, ранены бойцы ВСУ

20 июня 2020 на Донбассе снова обострилась ситуация.
Пророссийские боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских бойцов ранены.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации… применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – сообщается в вечерней сводке штаба ООС.
Ранее в ОБСЕ рассказали, как Россия мешает возвращению Донбасса в состав Украины. Россия раздала более 187 тысяч своих паспортов на оккупированных районах Донбасса.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.