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"Здесь не такие рыгали, сопля": на Прикарпатье копов обвинили в избиении подростков

4 июня 2020, 15:37

Одного из задержанных полицейский ударил в грудь, а другого били по лицу.

Шеврон полиция
Полицейских обвинили в избиении подростков / УНИАН

В среду вечером, 3 июня, в Ивано-Франковске полицейские в отделении полиции избили и обругали нецензурными словами двоих парней, один из которых оказался несовершеннолетним.

Как пишет Галка, молодых людей задержали якобы за драку, хотя сами задержанные утверждают, что имитировали драку, претензий друг к другу не имеют.

По словам одного из задержанных, полицейский ударил его в грудь, а товарища били по лицу. Кроме того, стражи порядка якобы заставили задержанных раздеться и унижали за татуировки, мол, "в будущем на зоне будут отвечать".

Кроме того, полицейские угрожали задержанным из-за отказа подписывать любые документы.

"Я тебя спущу на землю, ты сопля…, я таких как ты хаваю на завтрак…Щенок нах…Ты подпишешь на…Здесь еще не такие подписывали. Я тебя как перее*у, ты о*уеешь, здесь еще не такие рыгали", – сказал один из сотрудников полиции.

В то же время задержанные сказали, что с такой полицией не чувствуют себя безопасно.

Читайте такжеКопов били дубинкой: на Ровенщине во время задержания "отметелили" патрульных"…вы два петуха, друг другу дали в морду, посторонние на это смотрят. Как ты думаешь? Вы, дети-европейцы, которые рвались в Европу…Рвали Майданы… Скажи мне, ты дикарь ты е*аный, где ты хочешь жить, ты сука б*ядь? Ты еще рассказываешь здесь о безопасности? Ты щенок…" – добавил второй полицейский.

Как заявил временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП в области Остап Билейчук, двоих полицейских, которые унижали задержанных, уволили из рядов полиции, еще троих – привлекли к дисциплинарной ответственности.

По его словам, в период служебного расследования будут устанавливаться и другие полицейские, которые находились в участке и могли видеть инцидент, материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру.

Материалы служебного расследования уже направили в Государственное бюро расследований.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области группа лиц с оружием напала на служебный автомобиль, в котором находились полицейские.

Ивано-Франковская область полиция задержаные
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