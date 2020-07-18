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Кровавое ДТП с шестью погибшими под Измаилом: опубликовано видео с места трагедии

Движение автомобильного транспорта на трассе Одесса-Рени затруднено.

18 июля 2020, 12:52
ДТП под Измаилом
ДТП под Измаилом / od.dsns.gov.ua

В Измаильском районе Одесской области из-за ДТП с шестью погибшими затруднено движение по трассе Одесса-Рени.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, авария, в которой погибли 6 человек, с участием легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ произошла в 8.00 возле села Сафьяны.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

"Обращаемся к водителям: в связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке дороги затруднено и контролируется работниками полиции. Просим водителей, которые планируют ехать в данном направлении, по возможности выбирать альтернативный маршрут передвижения и учитывать дорожную ситуацию", - сказано в сообщении.

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В то же время в Сети опубликовали видео с месте кровавого ДТП:

Напомним, 18 июля, в Одесской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы, в числе которых ребенок 2018 г. р.

ДТП новости Одессы Измаил
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