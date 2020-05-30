В Киеве двое военных ВСУ убили и утопили рыбака, завладев его авто - СМИ

В Киеве убили и утопили рыбака / kyiv.npu.gov.ua

Полиция задержала двоих молодых людей, которых подозревают в убийстве рыбака с целью завладеть его автомобилем.

Задержанные являются военнослужащими одной из воинских частей, расположенной в Васильковском районе Киевской области, сообщает УНН, ссылаясь на источник в полиции.

Как рассказали в полиции, несколько дней назад был убит мужчина, который ночью рыбачил на берегу Днепра на Жуковом острове.

Его тело закопали недалеко от места совершения преступления. Преступники также завладели Опелем убитого. Машину потом продали и погасили свои кредиты.

Правоохранители задержали злоумышленников. Это — уроженец Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

/ kyiv.npu.gov.ua

Автомобиль изъяли и нашли мужчину, который его продал. Затем правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.

К преступлению оба молодых человека готовились заранее. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака с автомобилем. Сначала они ударили рыбака ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же машину и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили.

/ kyiv.npu.gov.ua

Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Напомним, 22 мая в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор пруда застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.