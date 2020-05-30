УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве двое военных ВСУ убили и утопили рыбака, завладев его авто - СМИ

30 мая 2020, 15:57

Мужчину убили, когда он рыбачил на берегу Днепра.

В Киеве убили и утопили рыбака / kyiv.npu.gov.ua

Полиция задержала двоих молодых людей, которых подозревают в убийстве рыбака с целью завладеть его автомобилем.

Задержанные являются военнослужащими одной из воинских частей, расположенной в Васильковском районе Киевской области, сообщает УНН, ссылаясь на источник в полиции.

Как рассказали в полиции, несколько дней назад был убит мужчина, который ночью рыбачил на берегу Днепра на Жуковом острове.

Его тело закопали недалеко от места совершения преступления. Преступники также завладели Опелем убитого. Машину потом продали и погасили свои кредиты.

Правоохранители задержали злоумышленников. Это — уроженец Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

/ kyiv.npu.gov.ua

Автомобиль изъяли и нашли мужчину, который его продал. Затем правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.

К преступлению оба молодых человека готовились заранее. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака с автомобилем. Сначала они ударили рыбака ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же машину и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили.

/ kyiv.npu.gov.ua

Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Напомним, 22 мая в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор пруда застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.

новости Киева убийство полиция
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве двое военных ВСУ убили и утопили рыбака, завладев его авто - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:00
Мода 2020 лето – в моде брюки с крупными цветами и широкие брюки: фото
15:58
Диетолог предупредила, кому нельзя есть мед Видео
15:57
В Киеве двое военных ВСУ убили и утопили рыбака, завладев его авто - СМИ Видео
15:35
Кровавая перестрелка в Броварах: суд решает судьбу задержанных титушек Видео
15:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 мая: выигрыш, подарок и большие трудности Видео
14:58
Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала неожиданный прогноз
14:55
Коронавирус в Украине добрался до офиса Зеленского – журналистка Видео
14:26
Налетай: в Киеве открыли ТРЦ и продуктовые ярмарки Видео
14:05
Разборки со стрельбой в Броварах: на скамье подсудимых оказались десятки титушек Видео
13:50
"Блестящие возможности и тайные схемы": названы удачники июня
13:47
В России заявили о создании вакцины от коронавируса Видео
13:37
"Украинский Джим Керри на минималках": в Сети затроллили новые фото Малюськи Фото
13:13
В Беларуси началась третья волна коронавируса - ученые Видео
12:59
Копов били дубинкой: на Ровенщине во время задержания "отметелили" патрульных Видео
12:37
За суррогатными младенцами в Украину из Аргентины прилетели родители Видео
12:22
В Украине снова ослабили карантин Видео
12:20
Смертельное ДТП с пожаром в Харькове: Lanos протаранил авто полиции Фото Видео
11:40
Авто "плывут" по воде: Киев снова затопило после мощного ливня Фото Видео
11:20
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 30 мая Видео
10:56
Приперли к стенке: в Китае назвали источник происхождения коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять