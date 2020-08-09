В центре Киева возле офиса нашли взрывчатку

В центре Киева нашли взрывчатку / фото Полиция Киева

В Печерском районе Киева в воскресенье, 9 августа, нашли взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Как рассказали правоохранители, информация о взрывчатке поступила утром от охранников. Они заметили ее возле офисного помещения на улице Большой Васильковской в Печерском районе столицы.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева. Они заметили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Правоохранители обезвредили его. В результате происшествия никто не пострадал.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации. На месте продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

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