"Прогиб под москаля": в Киеве похитили бизнесмена по приказу Путина

Новости Киева - сред бела дня похитили бизнесмена по приказу Путина / фото: dumskaya.net

В Киеве сред бела дня похитили гражданина Украины и акционера одного из украинских заводов – ООО Севастопольский судно-ремонтный завод Южный – Сергея Ткаченко.

По данным СМИ, это сделали российские спецслужбы. Сообщается, что мужчину вывезли в оккупированный Крым.

"Сергей пришел в парикмахерскую, сразу за ним зашли двое мужчин и, подойдя к Ткаченко, сообщили ему, что он находится в "федеральном розыске". После чего мужчину силой вывели на улицу, посадили в машину и поехали с ним в неизвестном направлении. Согласно информации из открытых источников, Сергей Ткаченко был объявлен в розыск российской полицией", – пишет в Facebook Михаил Шнайдер.

Читайте такжеВ Раде рассказали, как россияне заставляли пленных украинцев голосовать на референдуме ПутинаОколо месяца назад бизнесмен заявил в Генпрокуратуру Украины, что его крымское имущество захватили неизвестные лица.

В России Ткаченко заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В комментариях к посту люди возмущаются из-за бездействия украинских силовиков: "Это п*здец, прогиб конкретный под москаля", "Це капець! І це СБУ, яке отримує зарплатню, і чималу, від платників податків України? Хоча, це СБУ вже давно в зв'язці з ФСБ, пам'ятаємо, як видали Тимура Тумгоєва в рашку, який воював за Україну в АТО" и т.д.

Ранее в Донецке боевики похитили жительницу Европы. Причиной инцидента послужило нежелание видеть на своем балконе российский флаг.