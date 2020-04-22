Вдыхать полной грудью: в Гидрометцентре разрешили киевлянам открывать окна для проветривания

Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился до нормы - даже несмотря на продолжающиеся лесные пожары на Житомирщине. Именно поэтому киевлянам можно надолго открывать форточки и окна ради проветривания.

С таким заявлением в рамках брифинга в среду, 22 апреля, выступил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, сообщает портал Укринформ.

Ссылаясь на данные спутникового наблюдения, синоптик отметил, что в воздухе над Киевом нет горячих радиоактивных элементов — в частности, в аэрозолях приземного слоя атмосферы не были обнаружены стронций-90 и трансурановые элементы.

"По моему мнению, надо сегодня открывать форточки и вдыхать свежий воздух", — заявил Кульбида.

К слову, по данным онлайн-ресурса Waqi, на данный момент самый загрязненный участок в Киеве находится в районе Святошино (индекс качества воздуха — 77), тогда как в центре города — на улице имени Михаила Грушевского — воздух был самым чистым (5).

Напомним, несколько дней подряд в Киеве были зафиксированы серьезные показатели загрязнения воздуха в Киеве. Более того, столицу Украины накрыла мощная пылевая буря.