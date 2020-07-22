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Опять и снова: в Киеве продолжается эпидения минирований

Поднятая накануне волна минирований и не думает утихать.

22 июля 2020, 13:48
Минирование
В Киеве продолжается эпидения минирований/ Dtp.kiev.ua

В среду, 22 июля 2020 года в столице Украины к правоохранителям поступил сигнал о подозрительном чемодане на площаде Космонавтов (Соломенский район города).

Об этом сообщается в паблике Dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"В Киеве на площади Космонавтов возле подземного перехода обнаружен одинокий чемодан с неизвестным содержимым. На месте полиция и взрывотехники", - говорится в тексте.

Кроме того, как сообщают в киевском метрополитене, по аналогичной причине (проверкой полицией и взрывотехниками подозрительных предметов) на вход и выход была закрыта станции Вокзальная ("красной" ветки). Через полчаса стало известно, что ничего подозрительного правоохранители не нашли.

Напомним, ранее, во вторник, 21 июля 2020 года, в Украине зафиксировали целую серию сообщений о минировании стратегических объектов ‒ вокзалов, аэропортов и станций метро. Только в столице сообщалось о минировании Центрального ж/д возкала и аэропорта Жуляны.

До того в Киеве у станции метро Минская прозвучал взрыв. Как рассказал столичный мэр Виталий Кличко, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства возле одного из входов на рынок Минский.

новости Украины минирование новости Киева Вокзальная
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