"Чей Крым?": ветеран АТО проткнул приятеля шампуром после ответа

Приготовление шашлыка завершилось трагедией / Главред

В Киеве в одном из домовладений частного сектора бывший военный проткнул шампуром знакомого во время распития спиртных напитков и спора об аннексии Крыма.

Как сообщает Страна, компания отдыхала на приусадебном участке, за столом находился 40-летний экс-военнослужащий, ветеран войны на Донбассе.

Участники мероприятия выпили значительное количество спиртного, жарили шашлык, а затем традиционно начали спорить о политике. Бывший боец АТО агрессивно выяснял у знакомого, какой стране принадлежит Крым. Очевидно, ответ оппонента ветерану и понравился, и он схватил металлический шампур, с которого недавно ели шашлык, и проткнул им собеседника.

Читайте также"С бурятами и чеченцами?": ветеран АТО распек Сивохо за идею о переговорах с ДонбассомОчевидцы инцидента испугались крови и мгновенно разбежались с места происшествия. Однако кто-то все же вызвал скорую помощь, которая оказала помощь пострадавшему, который потерял много крови. Медики вызвали полицию, поскольку у мужчины присутствовала серьезная колото-резанная рана.

Виновника ранения правоохранители задержали уже дома, где он надеялся спрятаться и отсидеться. Ветерану АТО инкриминируют причинение тяжких телесных повреждений, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице участник АТО, начальник отдела по делам ветеранов войны и участников боевых действий управления соцподдержки ОГА Андрей Грачов агрессивно высказался в адрес чемпиона по боксу Александра Усика и вызвал его на поединок.