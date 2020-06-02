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Когда Украина возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине назвали условия

2 июня 2020, 11:33

Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

Крым
Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму более, чем критическая / УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условия, при которых Украина возобновит водоснабжение аннексированного россиянами Крыма.

По его словам, это возможно после освобождения оккупированных территорий. Также РФ должна убрать свои войска с территории Украины. При этом Резников уточнил, что к официальному Киеву пока что не поступало обращение от Кремля по поводу водоснабжения Крыма.

"Если они обратятся, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжения для граждан Украины в свободном Крыму", - заявил Резников 1 июня в эфире программы Свобода слова на ICTV

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. По его словам, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

"Мы следим за тем, что происходит на крымском полуострове. Безусловно, ситуация там более, чем критическая. И не имеет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта", - отметил министр.

"Я подчеркиваю, что согласно международного права, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант", - заявил Кулеба.

Как сообщал Главред, ранее постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.

По его словам, перекрытие водоснабжения временно оккупированного Крыма - это реальный инструмент влияния на государство-агрессора.

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