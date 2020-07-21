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Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша

Глава государства записал видеообращение.

21 июля 2020, 21:16
Зеленский
Зеленский ответил луцкому террористу / УНИАН

Президент Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста Максима Кривоша, который в Луцке захватил автобус с заложниками и удерживает уже около десяти часов.

"Фильм Земляне 2005 года смотреть всем", - сказал глава государства в видеообращении, которое опубликовал в Telegram.

О чем фильм Земляне?

Земляне – американская документальная лента, в которой рассказывается о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или для производства одежды и пищи.

Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные с помощью скрытой камеры из зоомагазинов, приютов для бездомных животных, птицефабрик, боен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.

Читайте такжеВырос в семье педагогов: журналисты нашли дом луцкого террориста КривошаНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

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