Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша

Зеленский ответил луцкому террористу / УНИАН

Президент Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста Максима Кривоша, который в Луцке захватил автобус с заложниками и удерживает уже около десяти часов.

"Фильм Земляне 2005 года смотреть всем", - сказал глава государства в видеообращении, которое опубликовал в Telegram.

О чем фильм Земляне?

Земляне – американская документальная лента, в которой рассказывается о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или для производства одежды и пищи.

Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные с помощью скрытой камеры из зоомагазинов, приютов для бездомных животных, птицефабрик, боен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.

Читайте такжеВырос в семье педагогов: журналисты нашли дом луцкого террориста КривошаНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в рамках брифинга глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг сообщения, что Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, лечился в психбольнице.