"Смести с лица земли жидомасонов": во Львове разгорелся антисемитский скандал

Наталья Макуховская / Facebook Н.Макуховской

Сотрудник международной аудиторской компании KPMG Ukraine, львовянка Наталья Макуховская опубликовала в соцсети антисемитское сообщение.

Однако после разъяснительной беседы о недопустимости проявлений антисемитизма, проведенной работодателем, удалила его при этом взамен опубликовала стихотворение Надежды Карплюк-Залесовой Забыли отца со следующими словами: "Нет лика равнодушным, жид не придумал такой лик, и плещет жиденок в ладони, что умножает мир таких калек".

В свою очередь в KPMG Ukraine заявили, "...что категорически осуждают любые проявления дискриминации. Уважение к личности и разнообразие всегда были и будут нашими основными принципами по отношению к людям ... Мы считаем сделанные заявления недопустимыми и противоречащими внутренней политике компании. С сотрудницей была проведена беседа, разъясняющая нашу позицию".

Отметим, что заявления Макуховской поддержала бывший администратор кафе-кондитерской Цукерня Лилия Янкевич, которая призвала "стереть с лица земли жидомасонов".

"Хочу сказать ж_домасонам: Дорогие хабазники (хабаз - это "мусор"), вас все равно с лица земли сметут, потому что такое время пришло. Вы людям рассказываете о Ветхом Завете, а почему не говорите что в Новом (Завете) с вами будет!?? И еще мы знаем, что вы много людей убьете, и мы готовы. Готовы отдать жизнь за Царство Любви на земле", - написала Янкевич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оскорбительный пост в адрес евреев и поляков опубликовала в своем Facebook главный специалист отдела освещения работы Львовского горсовета и дочь члена ВО Свобода Ирины Фарион София Семчишин.