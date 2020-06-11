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Активисты возмущены ужасным ремонтом австрийского здания на Львовщине

11 июня 2020, 19:20

Представители местной власти заверили, что закон не нарушен.

Старый Самбор
Центральная площадь Старого Самбора / Фото: Википедия

В селе Созань Старосамборского района Львовской области отремонтировали внешнюю часть здания местного психоневрологического интерната, чем повергли в шок местных активистов.

"В этом социально-медицинском учреждении недавно завершили капитальный ремонт фасада 1 корпуса, путем утепления 157 кв.м. минеральными плитами. Для проведения ремонтных работ использовано 274,6 тыс.грн., которые специализированное учреждение получило из областного бюджета развития", - сказано в сообщении Старосамборского районного совета в Facebook.

После публикации, к которой прилагалась фотография "до" и "после", начался конфликт. Местные активисты начали публично высказывать возмущение и заявляли, что чиновники испортили исторический памятник. Они отмечали, что здание после ремонта утратило свою уникальную и неповторимую аутентичность.

/ Фото: Facebook/Старосамборский районный совет

На инцидент отреагировал заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод. В своем блоге для Zaxid.net он написал, что формально, при этом ремонте не нарушены никакие нормы. Он сообщил, что здание хоть и было построено в 1848 году, однако формально не являлось историческим памятником.

По словам Холода, здание интерната все же необходимо было причислить к памятникам и сделать это должны были органы местного самоуправления.

"Я убежден, мы должны громко озвучить эту тему, подняв ее на уровень всей страны", – подытожил Холод.

Напомним, в Одессе от чрезвычайно жаркой погоды начало плавиться дорожное покрытие. Это привело к тому, что битум, который сотрудники коммунальных служб использовали для ремонта, в массовом порядке потек по улицам.

Как ранее сообщалось, в районе улицы Предславинская (Печерский район Киева) через яму в асфальте под землю провалился трактор сотрудников коммунальных служб.

новости Львова новости Украины архитектура аутентичность исторический капитальный ремонт
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