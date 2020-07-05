Мощный пожар в многоэтажке под Херсоном: всплыли неожиданные детали

Мощный пожар в Новой Каховке / Телеграм-канал Nova Kakhovka

Полицейские задержали жителя Новой Каховки, который устроил мощный пожар в многоэтажном доме.

В соцсетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлен задержанный мужчина.

При этом в разговоре он утверждает, что заснул, поэтому не заметил возгорания.

Как сообщил изданию Online Новая Каховка начальник городского управления по вопросам ЧС и ЦЗН Александр Бараниченко, для ликвидацию огня задействован весь личный состав городской пожарной части, а также вспомогательные бригады из Каховки и Берислава.

В ГСЧС в Facebook сообщили, что пожар уже локализован.

"5 июля в ГСЧС поступила информация, что в г. Новая Каховка возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. По состоянию на 15:55 площадь пожара кровли составляла около 2 тыс. м кв. Проведена эвакуация жителей", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме.

В одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже.