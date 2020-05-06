Под Одессой судно вылило в море более 8 тонн пальмового масла

Пальмовое масло вылилось в Черное море / Фото: Facebook/Егор Фирсов

В морском порту Южный неподалеку от Одессы судно Stavanger под флагом Тувалу сбросило в акваторию Черного моря свыше восьми тонн пальмового масла.

Как сообщил в Facebook глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, сброс произошел в результате аварии и теперь компания-владелец заплатит крупный штраф.

"По информации АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8437 кг. Соответственно, сумма ущерба составляет 2 416 557 долларов США. Почти два с половиной миллиона долларов - это значительный размер штрафа, и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы выставляем претензию в соответствии с объемами загрязнения", - написал чиновник.

По словам Фирсова, судно задержано до тех пор, пока его владелец не возместит нанесенный ущерб. Он утверждает, что тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать. Ведутся работы по ликвидации разлива, большую часть масла с поверхности воды уже удалось убрать.

/ Фото: Facebook/Егор Фирсов

/ Фото: Facebook/Егор Фирсов

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