Разлагаются водоросли и грязная вода: в Одессе зацвело Черное море - опубликованы фото

Одесса, море / Госпотребслужба

Воды акватории Черного моря в районе Одессы зацвели и позеленели.

Об этом во вторник, 30 июня 2020 года, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Одесской области в социальной сети Facebook.

"Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, которые нагнало ветром, покрасили в зеленый пляжи и самих отдыхающих. Кстати, пугает не только цвет воды, но и ее запах", ‒ говорится в сообщении.

Экологи утверждают, что к побережью близ Одессы прибилось очень большое количество водорослей, которые по причине сильной жары разлагаются прямо в воде.

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"Другими словам, море зацвело. Поэтому Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население от купания в такой воде особенно ‒ детей", ‒ рассказали в ведомстве.

Кроме того, одесситам и туристам в ближайшее время экологи не рекомендуют купаться, а также есть морскую рыбу и мидии, выловленные в Черном море ‒ потому что цветение воды помогает накапливанию в организмах морских жителей ядовитых веществ.

Позднее сотрудники Госэкоинспекции рассказали о том, что пробы морской воды в районе пляжа Дельфин (где в ноябре 2019 года затонул нефтетанкер Delfi), показали превышение предельного уровня загрязнения в 16 раз.

Однако, как публично заявлял пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов, вода в районе пляжа Дельфин "абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов".

"Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов. И сейчас мы пытаемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья", ‒ подытожил чиновник.

Напомним, ранее, в субботу, 27 июня 2020 года, на въезде в Одессу со стороны Киева образовались многокилометровые автомобильные пробки. Украинцы тысячами желали отдохнуть в приморском городе на выходных.