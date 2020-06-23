Никаких больше вечеринок: в Одессе дачник стрелял в шумную компанию молодежи

Пострадавшие обратились за медицинской помощью / Нацполиция по Одесской области

В Одессе мужчине-дачнику внезапно впал в ярость при виде того, что возле его дома компания молодежи громко отмечала день рождения. Он схватил охотничье ружье и выстрелил в них.

Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Национальной полиции по Одесской области.

Согласно обнародованным данным, происшествие произошло 22 июня 2020 года на причале, расположенном по улице Шкиперская. Компания молодежи в возрасте от 16 до 19 лет собралась там, чтобы отметить день рождения одного из них.

Празднование проходило на достаточной громкости. Это разозлило 56-летнего жителя одного из дачных домов. Он взял охотничье ружье и дважды выстрелил в их сторону. Ранения получили двое парней (17 и 19 лет). С ними они обратились за медицинской помощью.

"Действия злоумышленника квалифицированы по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство с применением оружия ему грозит до семи лет лишения свободы", ‒ заявили в полиции.

Напомним, ранее во вторник, 2 июня, в Одессе на рынке Седьмой километр произошли разборки со стрельбой. В результате перестрелки двое людей получили огнестрельные ранения.