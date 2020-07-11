Подрыв авто Укрпочты: копы нашли подозреваемых, опубликовано фото

Правоохранители нашли подозреваемых в нападении на авто Укрпочты / Скриншот с pl.npu.gov.ua

Правоохранители нашли четырех подозреваемых в совершении в Полтавской области дерзкого разбойного нападения на инкассаторское авто Укрпочты – Газель.

Подозреваемым сообщили о подозрении в совершении преступления, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

По его данным, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Копы продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к разбою.

"Личности злоумышленников, причастных к дерзкому разбойному нападению на автомобиль Газель, который принадлежит оператору связи Укрпочта, установили через трое суток после совершения преступления. Сейчас сообщили о подозрениях четырем фигурантам...", – сообщили в Нацполиции.

Также в полиции показали фото, на котором запечатлен один из подозреваемых.

Правоохранители нашли подозреваемых в нападении на авто Укрпочты / pl.npu.gov.ua

Напомним, 7 июля около 10:00 возле села Тишки Лубенского района Полтавской области злоумышленники подорвали Газель Укрпочты, забрали табельный пистолет охранника и унесли более 2,5 млн гривен. В результате подрыва Газели пострадали два человека.