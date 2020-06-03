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Экономные люди: на Полтавщине семья закопала труп бабушки в огороде

3 июня 2020, 18:43

Легендарная тяга украинцев к экономности иногда принимает совсем уже странные формы.

Лопата, могила
На Полтавщине семья закопала труп бабушки в огороде / Факты

В районном центре Гадяч (Полтавская область) семья захоронила тело 82-летней родственницы на приусадебном участке.

Такое сообщение опубликовал портал Факты со ссылкой на руководителя отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции по региону Юрий Сулаев.

"Следственно-оперативная группа при выезде на место установила, что в тот день пожилая женщина скончалась. Труп 61-летняя дочь и 36-летняя внучка завернули в коврик и опустили в выкопанную на огороде яму. Объяснили правоохранителям это тем, что у них нет средств на похороны. Следователи вынуждены были откопать покойницу и передать ее в бюро судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Смерть оказалась естественной. Тело для захоронения было отдано органам местной власти, которые предали его земле на кладбище за бюджетные средства", ‒ заявил он.

По словам Сулаева, полицию изначально вызвали соседи. Они заметили, что в огороде у частного дома появилась яма, крайне похожая на могилу. Затем ее быстро забросали землей. Полиция направила пакет документов по данному факту в органы местного самоуправления для реагирования. Однако, как считают полицейские, семье всего лишь сделают замечание — поскольку законодательство Украины не запрещает хоронить родственников в огороде.

Напомним, ранее в Луганской области 44-летняя женщина сковала цепью ноги своей дочери-подростку. Та якобы постоянно убегала из дома.

новости Украины Национальная полиция могила похоронили
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