Людей эвакуируют: мощный лесной пожар перекинулся на свалку Северодонецка

Персонал полигона ТБО в Северодонецке эвакуировали / УНИАН

В Северодонецке Луганской области лесной пожар привел к возгоранию отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов.

Как сообщается на сайте Северодонецкого городского совета, персонал полигона ТБО эвакуировали.

"Верховой лесной пожар был слишком мощным, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А после возвращения рабочие увидели , что ТБО занялись на значительной площади полигона", - говорится в сообщении.

Сегодня там работают пожарные Северодонецкого управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, однако их сил "явно недостаточно для укрощения возгорания на такой большой площади".

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"А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города", - пояснили в горсовете.

Городские власти обратились к председателю Луганской областной государственной администрации Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в обуздании пожара на полигоне ТБО.

Напомним, в Новоайдарском районе возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой - на площади 20 га.

Огнем было уничтожено и повреждено десятки жилых домов, из с. Смоляниново и дачного кооператива эвакуированы 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека госпитализированы.