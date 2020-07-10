УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Людей эвакуируют: мощный лесной пожар перекинулся на свалку Северодонецка

Пожарных в Северодонецке недостаточно для ликвидации возгорания на большой площади.

10 июля 2020, 18:56
пожар
Персонал полигона ТБО в Северодонецке эвакуировали / УНИАН

В Северодонецке Луганской области лесной пожар привел к возгоранию отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов.

Как сообщается на сайте Северодонецкого городского совета, персонал полигона ТБО эвакуировали.

"Верховой лесной пожар был слишком мощным, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А после возвращения рабочие увидели , что ТБО занялись на значительной площади полигона", - говорится в сообщении.

Сегодня там работают пожарные Северодонецкого управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, однако их сил "явно недостаточно для укрощения возгорания на такой большой площади".

Читайте такжеСмертельные пожары на Луганщине: опубликовано видео поджогов

"А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города", - пояснили в горсовете.

Городские власти обратились к председателю Луганской областной государственной администрации Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в обуздании пожара на полигоне ТБО.

Напомним, в Новоайдарском районе возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой - на площади 20 га.

Огнем было уничтожено и повреждено десятки жилых домов, из с. Смоляниново и дачного кооператива эвакуированы 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека госпитализированы.

Новости Луганской области пожар свалка
Сейчас вы просматриваете новость «Людей эвакуируют: мощный лесной пожар перекинулся на свалку Северодонецка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:56
Людей эвакуируют: мощный лесной пожар перекинулся на свалку Северодонецка
18:52
"Не могу дышать": беременная пацанка попала в больницу
18:48
"Непростая встреча": Ермак поведал, о чем удалось договориться в Берлине
18:22
Скандал из-за Саакашвили: в МИД Грузии вызвали украинского посла
18:14
"Маленькие титьки": Наталья Бочкарева прикрыла подушкой наготу
18:14
Нудизм в центре города: в Кременчуге голая женщина искупалась в фонтане Видео
17:45
Под Днепром подростки-вандалы разгромили вагон Укрзализныци Видео
17:40
"Выход Украины из соглашений": у Путина отреагировали на пересмотр Минска-2
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 119 и 120 серии 09-07-2020 Видео
17:09
Мать-и-Мачеха: польза и опасные побочные эффекты для здоровья
16:54
В Украине планируют закрыть ряд пляжей: названа причина
16:37
Нидерланды подают иск против РФ из-за сбитого борта МН17 Видео
16:28
НеВоНа - Alyosha выпустила новый клип Видео
16:03
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия" Видео
15:59
Стало известно, что случилось на iOS с Вайбер, Приват24, Монобанк и другими приложениями
15:56
"Мы – заложники": абитуриенты рассказали, как их незаконно удерживают в воинских частях Видео
15:45
Комаровский сказал, стоит ли украинцам бояться бубонной чумы из Китая Видео
15:43
Уволенный экс-глава налоговой Верланов попал в топ-40 самых влиятельных политиков
15:30
Кесарево сечение: показания и факторы риска
15:24
Ляшко "по-британски" покатал Тимошенко в авто ногами вверх Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять