В Кропивницком нашли мертвым офицера ВСУ: подробности

Боец ВСУ / Минобороны Украины

В городе Кропивницкий нашли повешенным 33-летнего капитана Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анну Вольскую.

По ее словам, 27 июля 2020 года командир противопожарной роты воинской части А-1405 (в звании капитана) Вооруженных сил Украины повесился в лесополосе ‒ вблизи улицы имени Жадова в Кропивницком. В части о происшествии узнали около 16:10.

По словам Вольской, капитан не находился на службе в то время, о проблемах в жизни не говорил, характеризовался офицерами хорошо. На данный момент ведется следствие.

Напомним, ранее В Днепре мужчина бросался под колеса автомобилей, садился на дорогу и хотел спрыгнуть с моста. Однако правоохранителям удалось предотвратить самоубийство.