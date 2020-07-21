УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

На курорте в Кирилловке прогремел взрыв

Взорвался и загорелся трансформатор.

21 июля 2020, 23:14
На курорте Кирилловка произошел взрыв / Фото: Наш город

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области на Федотовой косе прогремел взрыв.

Как сообщает РИА Мелитополь, взорвался трансформатор, что спровоцировало масштабный пожар.

По словам очевидцев, инцидент произошел в развлекательном комплексе Техас. По другим сведениям - происшествие случилось на одной из баз отдыха.

Причины ЧП пока не известны. О пострадавших не сообщается. Задымление было видно на очень значительное расстояние.

Позже в ГСЧС рассказали, что в трансформаторе произошло короткое замыкание, на него заходит линия под напряжением 1000 вольт. На место происшествия выхали 5 спасателей и одна единица техники.

Отметим, в населенном пункте Приморский посад Запорожской области бабушка купала внука в море, привязав на поводок, чтобы уж наверняка соблюсти безопасность.

Как ранее сообщалось, побережье Азовского моря в июле 2020 года заполонили гигантские ядовитые медузы, которые могут нанести ожоги отдыхающим, поэтому купаться в море практически невозможно.

Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области на побережье Азовского моря туристов атакуют морские блохи.

Сейчас вы просматриваете новость «На курорте в Кирилловке прогремел взрыв». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:14
На курорте в Кирилловке прогремел взрыв
23:00
Главный вывод из луцкого теракта мнение
22:56
Аваков сделал громкое заявление о задержании сообщника луцкого террориста Видео
22:38
"Мы не потеряли никого": Зеленский отреагировал на задержание террориста в Луцке Фото Видео
22:27
Раны и инфекции: медик назвала опасность туалетной бумаги
22:23
Последствия теракта: в Нацполиции пошли на решительные меры
22:09
Медики назвали ранний симптом Паркинсона, связанный с речью
22:07
"Хочет много жертв": журналист проанализировал книгу террориста Кривоша Видео
22:05
Василий Демчук - Cloudless представили нового солиста группы Видео
21:56
Теракт в Луцке: заложники освобождены, преступник задержан Видео
21:43
Коронавирус в Украине и мире 21 июля: за сутки заразились еще 205 тысяч человек
21:32
Зеленский, выполнив требования террориста, открыл ящик Пандоры мнение Видео
21:26
Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Мейхер и Димопулос Видео
21:22
Довела до инфаркта: Мендель поведала о реакции родителей на слухи о беременности Видео
21:16
Зеленский выполнил требование луцкого террориста Кривоша Видео
20:57
Теракт в Луцке: преступник отпустил троих заложников Видео
20:53
Луцкий террорист Кривош отказался общаться с женой и психологом Видео
20:27
На Донбассе боевики надругались над телом убитого медика
20:20
Maruv кусает локти: Кайя Гербер обнажилась на пикантных фото в латексе Фото
20:12
"В плохом состоянии": луцкий террорист шокировал заявлением о раненом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять