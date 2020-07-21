На курорте в Кирилловке прогремел взрыв

На курорте Кирилловка произошел взрыв / Фото: Наш город

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области на Федотовой косе прогремел взрыв.

Как сообщает РИА Мелитополь, взорвался трансформатор, что спровоцировало масштабный пожар.

По словам очевидцев, инцидент произошел в развлекательном комплексе Техас. По другим сведениям - происшествие случилось на одной из баз отдыха.

Причины ЧП пока не известны. О пострадавших не сообщается. Задымление было видно на очень значительное расстояние.

Позже в ГСЧС рассказали, что в трансформаторе произошло короткое замыкание, на него заходит линия под напряжением 1000 вольт. На место происшествия выхали 5 спасателей и одна единица техники.

Отметим, в населенном пункте Приморский посад Запорожской области бабушка купала внука в море, привязав на поводок, чтобы уж наверняка соблюсти безопасность.

Как ранее сообщалось, побережье Азовского моря в июле 2020 года заполонили гигантские ядовитые медузы, которые могут нанести ожоги отдыхающим, поэтому купаться в море практически невозможно.

Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области на побережье Азовского моря туристов атакуют морские блохи.