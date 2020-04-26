"Один удар и три жертвы": на Запорожье произошло ужасное ДТП

На Запорожье в ДТП погибли три человека / Скриншот с zp.npu.gov.ua

В селе Большая Знаменка Запорожской области мужчина за рулем автомобиля ВАЗ на ул. Школьной на закруглении проезжей части выехал на обочину, не справился с управлением и влетел в электроопору.

ДТП произошло в пятницу вечером, 24 апреля, после столкновения с электроопорой авто перевернулось, погибли водитель и двое пассажиров, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Запорожье.

По предварительным сведениям, водитель ВАЗа был пьян.

В полиции добавили, что погибший водитель – житель города Каменка-Днепровская, 1973 года рождения, а погибшие пассажиры – 1959 и 1988 годов рождения.

На Запорожье в ДТП погибли три человека / zp.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный протоиерей УПЦ МП Богдан Иванчук ездил по городу за рулем авто, спровоцировал аварию и пытался скрыться. Нарушителя задержали правоохранители.