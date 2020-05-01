"Конченые малолетние ящуры": в Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины и разозлили Сеть

В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины / УНИАН

В Сети опубликовали видео, на котором в Запорожье пьяные подростки срывают государственный флаг Украины.

Ролик снимала девушка, которая не преминула комментировать все происходящее эмоциально и с матерщиной. После того как подростки сорвали флаг, один из них всласть отпинал его ногами.

Видео очень сильно разозлило пользователей Сети.

"Конченые малолетние ящуры", "За ногу урода и вниз головой на флагшток. Держать до тех пор, покуда говном не задается, уродина", "Дебилоиды малолетние", "Плохое воспитание", "Тут - хулиганство, понятие осквернения нечто другое. Видать, бухие малыши его хотели просто украсть по своей тупости - к ответственности привлечь однозначно", - гневно писали они.

Внимание - видео содержит ненормативную лексику

Напомним, ранее под Киевом 14-летний юноша напал и жестко изрезал тетю и ее 4-летнего сына.