Не поучайте: под Киевом подросток изрезал тетю и ее 4-летнего сына

Подросток набросился с ножем на родственников / Фото: пресс-служба полиции

В Киеве 14-летний юноша ножом попытался убить родную тетю и ее 4-летнего сына.

Как сообщает полиция Киевской области, мальчик проживал с родственниками, вдали от матери, поскольку посещал расположенную неподалеку частную школу. Подростку якобы надоели поучения женщины, и он ножом и топором нанес родственникам множественные ранения.

Между родственниками 1 марта произошла очередная ссора, в ходе которой парень набросился на свою тетю с кухонным ножом — нанес ей удар ножом в грудь. Женщина оборонялась, выхватила у племянника нож, однако он начал атаковать другим ножом и топором. Потерпевшая выбежала из дома и начала звонить сестре, однако, школьник выбил у нее из рук телефон и снова начал наносить удары. А затем агрессивный подросток набросился с ножом на 4-летнего брата, нанося ему многочисленные удары.

На место инцидента пришла мать подростка, однако он набросился с ножом и на нее. Впоследствии юноша убежал с места преступления в неизвестном направлении. Позже 14-летнего подростка задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении подозрения. Пострадавшие доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщалось, в городе Южноукраинск Николаевской области правоохранители задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в изнасиловании восьмилетнего мальчика.

Напомним, в Бердичеве произошел жуткий случай – неизвестный мужчина пытался изнасиловать и убить местную жительницу. Раненую женщину нападавший бросил на железнодорожных рельсах.