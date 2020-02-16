Попытался изнасиловать и бросил раненой на рельсах: в Бердичеве неизвестный напал на девушку

Неизвестный мужчина пытался изнасиловать и убить жительницу Бердичева / http://worldmysteries2016.blogspot.com

Вечером в субботу, 15 февраля, в Бердичеве произошел жуткий случай – неизвестный мужчина пытался изнасиловать и убить местную жительницу. Раненую женщину нападавший бросил на железнодорожных рельсах.

Нападение произошло около 18:00 недалеко от местного вокзала. Сестра пострадавшей сообщила, что мужчина сначала спросил, который час, "потом догнал, напал с ножом со спины, сказал закрыть рот и раздеваться". Об этом говорится в сообщении на странице Подслушано в Бердичеве в Facebook.

Девушка оказала сопротивление, в результате нападавший нанес ей ранение в шею, а затем положил на железнодорожные рельсы. Жертва оттолкнула мужчину ногами, а он убежал в сторону вокзала.

Сестра потерпевшей также сообщила, что девушке наложили швы, она идет на поправку.

Также в Сети появилось и описание насильника. Это "мужчина около 35-40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, одет в темную куртку, темные штаны и шапку, с 3-дневной небритостью и легким перегаром".

Пользователи соцсети сообщили, что подобный случай происходит в Бердичеве не в первый раз. Они предполагают, что в городе орудует серийный насильник.

"Так вы уже не первая, на кого он напал. Месяц назад напал почти там же на другую девушку".

"Возможно это тот который на Корниловке пару месяцев назад напал на женщину. Его тогда не нашли".

"Похожая ситуация на том же месте)) хотел изнасиловать и задушить. Эту тварь нужно поймать. Это уже не первый раз такое там случается".

Напомним, в Днепре правоохранители заподозрили 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива в изнасиловании 12-летней воспитанницы. Свои действия мужчина снимал на видео.