Групповуха с дипломатом: украинского консула в Молдове обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Украинского дипломата обвинили в изнасиловании / sputnik.kg

На консула Украины в Бельцах есть заявление об изнасиловании от гражданки Молдовы, а молдавские власти попросили его не покидать страну, пока идёт следствие. Это следует из ответа Министерства иностранных дел Украины на запрос "СП".

Как сказано в комментарии внешнеполитического ведомства соседнего государства, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о том, что молдавские правоохранительные органы ведут следствие по заявлению, поступившему от гражданки Молдовы о совершении в отношении неё преступления консулом Украины в Бельцах.

Читайте такжеПод носом у родителей: в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика"Молдавская сторона выразила просьбу, чтобы указанное лицо не покидало территорию Молдовы на время проведения следственных действий", - сообщили в Министерстве иностранных дел Украины изданию esp.md.

При этом госсекретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранён от выполнения должностных обязанностей.

Издание подчеркивает, что украинского консула подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Бельцах, которое он совершил вместе с другим мужчиной.

"Девушку (17 лет) изнасиловали двое мужчин (37 и 38 лет) вечером 4 февраля. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Бельцкого инспектората Жанна Молчанова", - говорится в сообщении.

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Сайт eadaily.com пишет, что подозреваемый – Александр Сторожук.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни депутат изнасиловал подростка в доме соседей.