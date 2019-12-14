В Волынской области депутат изнасиловал подростка в доме соседей

Изнасилование / Zakon.kz

В Волынской области произошел вопиющий случай. Депутат одного из местных советов изнасиловал 15-летнюю девочку.

По данным следователей, мужчина проник в дом соседей и напал на подростка.

"Депутат проник в дом своих соседей и, воспользовавшись отсутствием взрослых, применил физическую силу и произвел развратные действия в отношении 15-летней девочки", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Правоохранители открыли в отношении злоумышленника производство по части 1 статьи 156 "Растление несовершеннолетних" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет. Депутату уже сообщили о подозрении в совершении преступления, и он находится под домашним арестом.

Как ранее сообщал Главред, в Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области 40-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.