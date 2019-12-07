"Даже орально": в Кривом Роге изнасиловали девочку

В Кривом Роге изнасиловали 12-летнюю девочку / Скриншот с one.kr.ua

В Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области в четверг вечером, 5 декабря, 40-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, в частности, и орально.

Злоумышленник в поселке Мировское заманил девочку к себе домой и надругался над ней, после этого ребенок добрался домой, сообщает Первый городской.

По его данным, родственники девочки узнали об изнасиловании по следам крови, которые остались на белье.

"Правоохранителей вызвала мама девочки. Ребенка увезли в больницу для осмотра...", - говорится в материале.

Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании. Издание узнало, что у возможного злоумышленника есть трое детей.

Ранее СМИ писали, что в Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего мальчика. Пострадавший утверждал, что его изнасиловали четыре человека, самому старшему злоумышленнику - 15 лет.