В Харькове 24-летний парень изнасиловал 77-летнюю бабушку

Пенсионерка из Харькова стала жертвой изнасилования/ ptzgovorit

В Харькове зафиксировали еще один жуткий случай изнасилования. 24-летний парень, который ранее уже отбывал наказание в тюрьме, обесчестил 77-летнюю женщину.

Инцидент произошел 10 ноября. В тот злосчастный день пенсионерка утром ушла из дома по личным делам, а вернулась около 14:00. Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области, входные двери в доме были повреждены. В помещении находился неизвестный мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Позже копы вычислили злоумышленника - им оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Преступнику угрожает до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, в Октябрьском районном суде Харькова слушается дело 29-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании ребенка, ее 73-летней бабушки, а также жестоком убийстве двух домашних котов. А в Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего школьника, когда мальчик возвращался из школы домой.