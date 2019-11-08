В Харькове мужчина изнасиловал бабушку с внучкой и зверски убил двух котов

Отчим систематически развращал 14-летнюю девочку / Zakon.kz

В Октябрьском районном суде Харькова слушается дело 29-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании ребенка, ее бабушки, а также жестоком убийстве двух домашних котов.

По данным следствия, отчим 14-летней девочки систематически развращал ее - говорил на сексуальные темы и, угрожая пистолетом, заставлял удовлетворять его половую страсть.

Также, угрожая ножом, заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, мужчина изнасиловал 73-летнюю мать сожительницы, сообщает пресс-служба райсуда. При этом после попытки гражданской жены освободить мать, мужчина связал ей руки и ноги.

Кроме того, обвиняемый жестоко расправился с двумя домашними кошками. Дело слушается в закрытом судебном заседании, заседание назначено на 19 ноября.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне бомж изнасиловал и убил женщину.