В Харькове мужчина изнасиловал бабушку с внучкой и зверски убил двух котов

Заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, мужчина изнасиловал 73-летнюю женщину.
В Октябрьском районном суде Харькова слушается дело 29-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании ребенка, ее бабушки, а также жестоком убийстве двух домашних котов.
По данным следствия, отчим 14-летней девочки систематически развращал ее - говорил на сексуальные темы и, угрожая пистолетом, заставлял удовлетворять его половую страсть.
Также, угрожая ножом, заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, мужчина изнасиловал 73-летнюю мать сожительницы, сообщает пресс-служба райсуда. При этом после попытки гражданской жены освободить мать, мужчина связал ей руки и ноги.
Кроме того, обвиняемый жестоко расправился с двумя домашними кошками. Дело слушается в закрытом судебном заседании, заседание назначено на 19 ноября.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне бомж изнасиловал и убил женщину.