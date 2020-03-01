Под Николаевом подростка обвинили в изнасиловании восьмилетнего мальчика

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В городе Южноукраинск Николаевской области правоохранители задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в изнасиловании восьмилетнего мальчика.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области, потерпевший не смог попасть домой, поскольку потерял ключ. Тогда мальчик вернулся на улицу, где его увидел подросток.
"По дороге встретил незнакомого парня. Спросив у него, не видел ли он связки ключей, тот ответил, что видел, и предложил показать где. Ребенка злоумышленник отвел в безлюдное место. Там, угрожая избить, изнасиловал. Пострадавший обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых", - сказано в сообщении.
Подозреваемого задержали местные жители и сообщили в полицию. Если следствие докажет вину подростка, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Бердичеве произошел жуткий случай – неизвестный мужчина пытался изнасиловать и убить местную жительницу. Раненую женщину нападавший бросил на железнодорожных рельсах.
Как ранее сообщалось, в Днепре правоохранители заподозрили 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива в изнасиловании 12-летней воспитанницы. Свои действия мужчина снимал на видео.