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Под Запорожьем пьяный ветеран АТО грозил взорвать людей гранатой

Правоохранители задержали злоумышленника.

21 июля 2020, 17:30
Пьяный хулиган угрожал гранатой в магазине / Фото: пресс-служба полиции

В Васильевке Запорожской области пьяный бывший боец АТО с гранатой угрожал перекрыть дорогу и взорвать людей в магазине.

"В Запорожской области правоохранители задержали вооруженного нетрезвого хулигана", - сообщает пресс-служба полиции.

Уточняется, что в местное отделение полиции поступил звонок от местного жителя. Он заявил, что у него есть взрывное устройство и намерение перекрыть дорогу.

Через некоторое время силовики получили сообщение, что в продуктовый магазин зашел вооруженный гражданин с предметом, похожим на гранату. Мужчина был в нетрезвом состоянии и угрожал другим покупателям.

/ Фото: пресс-служба полиции

Стражи порядка задержали 52-летнего хулигана с гранатой. Он ранее служил в АТО и имеет судимость. Во время инцидента мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил.

Открыто уголовное производство, ветерану АТО грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами – у него есть оружие и взрывчатка, сообщили в полиции.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

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