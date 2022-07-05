Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных: Залужный назвал важные детали

Залужный / УНИАН

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что военнообязанные украинцы должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.)", - написал Залужный.

При этом он отметил, что военное руководство не давало указаний по препятствованию перемещению украинцев в ближайшие дни.

Запретят ли мужчинам передвигаться по Украине

4 июля Генштаб обратился к гражданам с разъяснением, что военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории Украины. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

Как отмечают в ведомстве, норма ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Таким образом Генштаб разработал порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП.

То естьнадо получить разрешение на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время (соответственно с 24 февраля этого года).

Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Кроме того, рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

Могут ли военнообязанные уехать с места жительства

При этом координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека сообщила, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений. Однако при смене места своего проживания они должны обратиться в соответствующие органы.

Что нет так в сообщении Генштаба

Евгения Рябека пояснила, что сообщении Генерального штаба речь идет исключительно об упорядочении учета лиц, меняющих само место жительства, место регистрации.

"То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты", - отмечает Рябека.

Таким образом, лицо, меняющее место жительства, должно было обратиться - к тому времени - в военкомат, а сегодня - в центр военного комплектования - сняться с учета и поехать встать на учет в новом месте, что не является новым правилом.

"Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но, действительно, цель такая - чтобы упорядочить этот учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял", - предполагает Рябека.

Передвигаться по Украине без разрешений можно?

"То есть, речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район надо брать разрешение. Речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации", - сообщила Рябека, передает РБК-Украина.

"Сегодня еще будут происходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был более правильный. Никто не хочет остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось", - подытожила координатор движения адвокатов ВСУ.

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