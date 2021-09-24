Ножи, снайперский прицел и наручники: на границе с Россией задержали женщину с "рюкзаком сына"

Женщина утверждает, что опасные предметы ей не принадлежат / Пресс-служба МВД

Сотрудники Госпогранслужбы Украины на КПП Меловое в ходе пограничного досмотра обнаружили в автомобиле женщины рюкзак со снайперским прицелом, охотничьими ножами и наручниками. Женщина пыталась выехать на территорию России. Она сказала, что ничего не знала о содержимом рюкзака, который принадлежит ее сыну.

Как сообщает пресс-служба МВД, украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте Меловое в Луганской области в среду, 22 сентября, остановили транспортное средство, которое направлялось на территорию РФ. В салоне автомобиля находились водитель и женщина с российским гражданством.

Сотрудники ГПС провели осмотр машины марки Opel, вследствие которого обнаружили рюкзак, где находились опасные предметы:

Универсальный ночной снайперский прицел

Бикфордов шнур, который используется в качестве запала для взрывчатки

3 охотничьих ножа

Металлические наручники Опасные предметы, которые были найдены в рюкзаке

/ Пресс-служба МВД

Также была найдена кобура к ПМ (пистолет Макарова) и 1 патрон калибра 6,72 миллиметра. Женщина, у которой были найдены вещи, сказала, что рюкзак не ее, а сына. По ее словам, о содержании сумки ей ничего не было известно, так как забирала все вещи, которые были.

Опасные предметы, которые были найдены в рюкзаке / Пресс-служба МВД

В МДВ подчеркнули, что опасные предметы по итогу были изъяты. Открыто уголовное дело по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю. Санкция статьи может предусматривать в том числе штраф или лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, ранее пограничники во Львовской области на КПП Краковец в салоне автотранспортного средства Volkswagen Passat нашли тайники с медицинским препаратом, в составе которого содержится психоактивное вещество. Подчеркивается, что 16 блистеров препарата находились в женском чулке.