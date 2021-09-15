Под Львовом пограничники обнаружили в женских чулках опасное психоактивное вещество

Мужчина хотел провезти более 2,5 тысяч таблеток с псевдоэфедрином / ГПСУ

В Львовской области на пункте пропуска Краковец украинские пограничники совместно с сотрудниками Государственной таможенной службы Украины обнаружили в салоне автомобиля Volkswagen Passat тайники с медицинским препаратом, который содержит психоактивное вещество.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, во время осмотра автомобиля, за рулем которого находился 39-летний гражданин Украины, был обнаружен женский чулок с 16 блистерами препарата Acatar Acti-Tabs.

"Дальнейшее углубление в конструктивные особенности авто позволило правоохранителям отыскать еще 194 блистера этого препарата, которые злоумышленник, тщательно упаковав в чулки, спрятал под ковриком переднего пассажирского сиденья, в дверях авто, в нише под рулем, в воздушном канале системы кондиционирования", — говорится в сообщении.

Сообщается, что 39-летний мужчина пытался провезти через границу более 2,5 тысяч таблеток с псевдоэфедрином.

Всего было выявлено 210 блистеров, то есть 2520 таблеток.

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Справка: Псевдоэфедрин- природный алкалоид, который может применяться как лекарственное средство, который имеет психоактивных наркотического действие, и может стимулировать центральную нервную систему, в связи с чем противопоказаний для применение спортсменам как допинг.

Отметим, в 2019 году в Украине под запрет попали все серии польского препарата Acatar acti-tabs, который применяют в случаях аллергического ринита и отека слизистой оболочки носа.