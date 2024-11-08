На руинах нашли лишь фото мамы и сына: в Запорожье погибла целая семья после атаки РФ

Кратко:
- РФ ударила КАБами по Запорожью
- Погибли 9 человек, десятки - пострадали
- На руинах дома нашли фото погибшей семьи
В четверг, 7 ноября, армия РФ нанесла удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. На руинах дома, в который попали оккупанты, нашли фото погибших - это 27-летняя мама София и ее 1,5-летний сын Адам. Фотографию в Instagram выложила сестра погибшей Анна.
По ее словам, было прямое попадание в подъезд. Погибли все – мама, сын и прабабушка мальчика. Фото - единственное, что уцелело в квартире.
"Это поцарапанное фото – единственное, что уцелело из квартиры моего дяди, маминого брата, которого я обожаю. Только одно фото, которое стояло на кухне. На нем моя сестра и мой полуторагодовалый племянник, девушка с ребенком слева, которых вчера убил российский КАБ", – написала сестра погибшей.
"Наших там было трое. Отдельно нашли сестру (София, 27 лет) и уже ночью из-под завалов достали вместе тела ребенка (Адам, 1 год) и его прабабушки Татьяны Васильевны. Мы были там почти до утра, надеялись до последнего, но чуда не случилось. Они все погибли. Всех опознали. Скажу честно, сестру видела, узнала, а на ребенка посмотреть не смогла. Просто не осмелилась. Люблю тебя, мой Белобрысый. Прости, что так мало уделяла тебе внимания. Меньше, гораздо меньше, чем ты того заслуживал", - написала Анна.
Атака РФ на Запорожье - последние новости
7 ноября российская армия совершила обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, атака РФ унесла жизни 9 человек, в том числе и годовалого мальчика.
15 пострадавших от вражеского обстрела находятся в медучреждениях Запорожья. В крайне тяжелом состоянии 5-летний мальчик. Ему сделали операцию, он - на аппарате искусственной вентиляции легких.
Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, врачи оценивают как тяжелое.
Сегодня в Запорожье объявлен День траура.
Кроме того, по словам Федорова, вчера РФ атаковала областной онкологический диспансер.
17 пациентов эвакуировали в другие больницы города. Им оказывают необходимую помощь.
Ранены по меньшей мере 8 медиков больницы. Двое из них - в тяжелом состоянии. Вчера вблизи одного из медработников взорвался вражеский КАБ. Мужчину прооперировали нейрохирурги, он под наблюдением врачей.
Главред писал, что в ночь на 8 ноября оккупанты атаковали ракетами Киевскую область. Ранены четыре человека.
Около 3:30 утра 8 ноября российская оккупационная армия ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке на Салтовке в Харькове. Пострадали как минимум 25 человек, в том числе и трехмесячный младенец.
Кроме того, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибший и разрушения.
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