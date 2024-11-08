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На руинах нашли лишь фото мамы и сына: в Запорожье погибла целая семья после атаки РФ

Анна Ярославская
8 ноября 2024, 12:46
577
Было прямое попадание КАБа в подъезд жилого дома. Погибли все  – мама, сын и прабабушка мальчика.
Погибшая семья из Запорожья
Погибшая семья из Запорожья - мама София и сын Адам / Фото: instagram.com/annap_photo

Кратко:

  • РФ ударила КАБами по Запорожью
  • Погибли 9 человек, десятки - пострадали
  • На руинах дома нашли фото погибшей семьи

В четверг, 7 ноября, армия РФ нанесла удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. На руинах дома, в который попали оккупанты, нашли фото погибших - это 27-летняя мама София и ее 1,5-летний сын Адам. Фотографию в Instagram выложила сестра погибшей Анна.

По ее словам, было прямое попадание в подъезд. Погибли все – мама, сын и прабабушка мальчика. Фото - единственное, что уцелело в квартире.

видео дня

"Это поцарапанное фото – единственное, что уцелело из квартиры моего дяди, маминого брата, которого я обожаю. Только одно фото, которое стояло на кухне. На нем моя сестра и мой полуторагодовалый племянник, девушка с ребенком слева, которых вчера убил российский КАБ", – написала сестра погибшей.

На руинах дома нашли фото погибшей семьи
На руинах дома нашли фото погибшей семьи / Фото: instagram.com/annap_photo

"Наших там было трое. Отдельно нашли сестру (София, 27 лет) и уже ночью из-под завалов достали вместе тела ребенка (Адам, 1 год) и его прабабушки Татьяны Васильевны. Мы были там почти до утра, надеялись до последнего, но чуда не случилось. Они все погибли. Всех опознали. Скажу честно, сестру видела, узнала, а на ребенка посмотреть не смогла. Просто не осмелилась. Люблю тебя, мой Белобрысый. Прости, что так мало уделяла тебе внимания. Меньше, гораздо меньше, чем ты того заслуживал", - написала Анна.

Маленького Адама убил российский КАБ
Маленького Адама убил российский КАБ / Фото: instagram.com/annap_photo

Атака РФ на Запорожье - последние новости

7 ноября российская армия совершила обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, атака РФ унесла жизни 9 человек, в том числе и годовалого мальчика.

15 пострадавших от вражеского обстрела находятся в медучреждениях Запорожья. В крайне тяжелом состоянии 5-летний мальчик. Ему сделали операцию, он - на аппарате искусственной вентиляции легких.

Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, врачи оценивают как тяжелое.

Сегодня в Запорожье объявлен День траура.

  • Обстрел Запорожья КАБами
    Обстрел Запорожья КАБами Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья КАБами
    Обстрел Запорожья КАБами Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья КАБами
    Обстрел Запорожья КАБами Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья КАБами
    Обстрел Запорожья КАБами Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья КАБами
    Обстрел Запорожья КАБами Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья КАБами
    Обстрел Запорожья КАБами Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья КАБами
    Обстрел Запорожья КАБами Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья КАБами
    Обстрел Запорожья КАБами Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кроме того, по словам Федорова, вчера РФ атаковала областной онкологический диспансер.

17 пациентов эвакуировали в другие больницы города. Им оказывают необходимую помощь.

Ранены по меньшей мере 8 медиков больницы. Двое из них - в тяжелом состоянии. Вчера вблизи одного из медработников взорвался вражеский КАБ. Мужчину прооперировали нейрохирурги, он под наблюдением врачей.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Главред писал, что в ночь на 8 ноября оккупанты атаковали ракетами Киевскую область. Ранены четыре человека.

Около 3:30 утра 8 ноября российская оккупационная армия ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке на Салтовке в Харькове. Пострадали как минимум 25 человек, в том числе и трехмесячный младенец.

Кроме того, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибший и разрушения.

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