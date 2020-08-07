У Зеленского назвали примерные сроки нового обмена пленными

Обмен пленными может состояться в ближайшие недели/ Фото ОП

Украина рассчитывает провести обмен пленными с ОРДЛО в ближайшие недели. Планируется, что он пройдет в формате 100 на 100 человек.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Reuters.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель (состоится обмен - ред.)", - заявил он.

По словам Ермака, украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, почти такое же количество заключенных предлагают обменять и боевики.

Руководитель ОП рассказал, что президент Владимир Зеленский давил на российского лидера Владимира Путина во время последнего телефонного разговора.

"Договорились, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, которых незаконно удерживают в Крыму. Мы ждем ответа", - отметил он.

Кроме того, Ермак рассказал, что пророссийские боевики предложили как минимум три новых участка для разведения сил и средств на Донбассе.

"Сегодня мы очень близки, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках (разведения сил, - ред.)", - добавил глава ОП.

Читайте такжеВернуть всех: у Зеленского анонсировали новый обмен пленными

Напомним, ранее представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами.