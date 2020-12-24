Обнародован подробный план вакцинации населения от COVID-19

В план входят 9 приоритетных групп населения.
Сегодня Минздрав опубликовал подробный план массовой вакцинации населения от коронавируса - он состоит из пяти этапов и включает в себя 9 групп риска.
Согласно сообщению ведомства в Facebook, в план входят 9 приоритетных групп: медработники; военнослужащие; работники социальной сферы; лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу и работники таких учреждений; пожилые люди (60+ лет); работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).
А также учителя и другие работники сферы образования; лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями; люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений.
Приоритетность пенсионеров может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста.
Вакцина от коронавируса в Украине: последние новости
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.