Обнародован подробный план вакцинации населения от COVID-19

Обнародован план вакцинации от коронавируса / Reuters

Сегодня Минздрав опубликовал подробный план массовой вакцинации населения от коронавируса - он состоит из пяти этапов и включает в себя 9 групп риска.

Согласно сообщению ведомства в Facebook, в план входят 9 приоритетных групп: медработники; военнослужащие; работники социальной сферы; лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу и работники таких учреждений; пожилые люди (60+ лет); работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).

А также учителя и другие работники сферы образования; лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями; люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений.

Приоритетность пенсионеров может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста.

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