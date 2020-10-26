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"Обрекают на верную смерть": Чубаров бьет тревогу из-за действий оккупантов в Крыму

26 октября 2020, 21:07

На полуострове сложилась критическая ситуация с распространением опасной болезни.

Чубаров
Чубаров заявил о жуткой ситуации с коронавирусом в Крыму / УНИАН

В аннексированном Россией Крыму - катастрофическая эпидемиологическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения и заболеваемостью опасным китайским коронавирусом.

"Количество ежедневных случаев заболеваемости Covid-19 на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя давно уже превысила уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирус в его тяжелой форме, отказывают в госпитализации, обрекая человека на верную смерть", - сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров Facebook в понедельник, 26 октября.

В связи с этим президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца во взаимодействии с Правительством Украины принять безотлагательные меры по оказанию жителям временно оккупированного РФ Крыму качественного медицинского обслуживания в условиях опасного коронавируса.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
  • 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

коронавирус аннексия Крыма Меджлиc Рефат Чубаров новости Крыма коронавирус в Крыму
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