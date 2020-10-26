"Обрекают на верную смерть": Чубаров бьет тревогу из-за действий оккупантов в Крыму

Чубаров заявил о жуткой ситуации с коронавирусом в Крыму / УНИАН

В аннексированном Россией Крыму - катастрофическая эпидемиологическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения и заболеваемостью опасным китайским коронавирусом.

"Количество ежедневных случаев заболеваемости Covid-19 на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя давно уже превысила уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирус в его тяжелой форме, отказывают в госпитализации, обрекая человека на верную смерть", - сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров Facebook в понедельник, 26 октября.

В связи с этим президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца во взаимодействии с Правительством Украины принять безотлагательные меры по оказанию жителям временно оккупированного РФ Крыму качественного медицинского обслуживания в условиях опасного коронавируса.

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