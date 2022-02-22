Обстрелы Попасной: без воды остались тысячи жителей, школа и садик

Попасная осталась без воды

В городе Золотое-3 было повреждено электроснабжение водонапорной станции в следствие обстрелов. Из-за чего без водоснабжения остались 3312 жителя информирует сайт МВД Украины.

Сегодня во время обстрелов было повреждено электроснабжение водонапорной станции в городе Золотое-3 (бывший Стахановец). Местное энергообеспечивающее предприятие из-за напряженности ситуации не имеет возможности оперативно начать ремонтные работы.

В связи с этим, подача воды в центральную часть города Попасная, Северодонецкого района временно совершаться не будет. Без водоснабжения остались 3 312 абонента.

В частности, без водоснабжения осталась местная школа-гимназия, детский сад, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры. Все они оснащены емкостями для воды на 2-4 тонны, на территории некоторых из них находятся действующие скважины.