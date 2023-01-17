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"Объявления о мобилизации" в Киеве: стало известно, кого ждут в военкоматах

17 января 2023, 17:32
Все происходит в пределах законодательства и компетенции официальных органов, заявили в КГВА.
война в Украине, мобилизация
Появилось разъяснение насчет процесса мобилизации / president.gov.ua

Опубликовано официальное разъяснение относительно появившихся в Киеве объявлений с приказом военнообязанным прибыть в районный военкомат по месту жительства.

Киевляне рассказали о том, что копии документов были замечены на жилых домах в Голосеевском районе столицы. Нестандартную ситуацию прояснили в Киевской городской военной администрации ТСН.ua.

Там уточнили, что районные в городе Киеве территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), во исполнение указа президента Украины "О введении военного положения в Украине", об "Общей мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизацию", имеют право доводить до граждан информацию о плановых мероприятиях.

"Это обычная работа ТЦКСП. Не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте. Все в пределах законодательства и компетенции ТЦКСП", – подчеркнули в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

В КМВА добавляют, что объявления на подъездах домов – это информирование населения о том, что мобилизационный процесс в стране продолжается и напоминание для тех, кому уже были вручены повестки, явиться в военкомат.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

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