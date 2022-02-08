Обязаны были сделать хотя бы 1 укол от COVID-19: в Минздраве назвали число отстраненных от работы

В Украине отстранили от работы уже более 7,5 тысяч украинцев, которые не вакцинировались от коронавируса в обязательном порядке / УНИАН

В Украине уже отстранены от профессиональной деятельности более 7,5 тысяч работников органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и медицинских работников, которые не сделали хотя бы одну прививку против COVID-19. Мероприятия проводятся на базе приказа Министерства здравоохранения, который вступил в силу 31 января. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

На своей странице в социальной сети Facebook он напомнил о том, что 31 января 2022 года вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому медицинские работники, местные чиновники и коммунальщики должны сделать хотя бы одну прививку от коронавируса в обязательном порядке в случае, если они не вакцинировались до этой даты. Работников отстраняют без права на сохранение зарплаты.

Согласно данным на 7 февраля, уже отстранили 7 531 работника органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения.

Кого отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации против COVID-19

4 578 сотрудников коммунальных предприятий

2 136 работников сферы здравоохранения, среди них 216 докторов, 764 медицинских сестер, 1 155 сотрудников хозяйственного, а также административного персонала

817 представителей органов местного самоуправления.

"Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работают более 755 тысяч сотрудников. Отстранено - 2136 работников, то есть примерно 0,2%", - подчеркнул Игорь Кузин.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявил, что Украина в 2022 году ожидает поступления 31,5 миллионов доз вакцины против COVID-19. Вакцинацию будут проводить препаратами Pfizer, Moderna и CoronaVac. В поставках нет AstraZeneca, которая не пользуется спросом у украинцев. По его словам, бустерную прививку лучше сделать мРНК-препаратом.

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2 февраля в Минздраве сообщили, что Кабмин утвердил план по вакцинации против коронавирусной инфекции на 2022 год. Документом предусмотрены бустерные прививки и охват вакцинацией детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

По данным СМИ, "тысячу Зеленского" за прививку от коронавируса смогут получить и подростки. Предполагается, что денежную помощь можно будет потратить на образовательные мероприятия.

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