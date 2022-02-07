Тысяча гривен за вакцинацию от COVID-19: как будут платить подросткам / УНИАН

С понедельника, 7 февраля, сумму в 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса COVID-19 будут получать и подростки старше 14 лет. Об этом сообщает портал ТСН.

По данным журналистов, истратить деньги можно не только на билеты на поезд, походы в кино или книги. Прибавились к списку разрешенного и образовательные сервисы. Электронными деньгами "Е-поддержки" можно будет оплатить, в частности, различными кружки и секции.

Кроме того, по словам чиновников, истратить "ковидную" тысячу также можно на обучение в вузах либо профессиональных колледжах, питание в учебных заведениях и проживание в общежитиях. Также вакцинированные могут купить инвентарь для спорта, газеты или журналы и даже канцелярские товары.

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Напомним, ранее украинский премьер Денис Шмигаль также сообщил, что Кабмин позволит людям с инвалидностью I и II группы тратить средства за COVID-вакцинацию на лекарственные средства, а в дальнейшем – и на оплату коммунальных услуг. Протокольное решение о соответствующем расширении программы приняли в среду, 2 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программу "єПідтримка" расширят и позволят для людей старше 60 лет оплачивать коммуналку за ковидные средства.

Также глава государства назвал вакцинацию условием окончания пандемии коронавируса уже в 2022 году. Он отметил, что также важно "не рисковать, доверяя различным сплетням или слухам".