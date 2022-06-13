Один был строителем, второй - трактористом: в боях за Украину погибли два друга с Одесчины

В боях за Украину погибли два друга с Одесчины / телеграм Сергей Братчук

На войне против российских оккупантов погибли два воина из Одесской области. Они были соседями и друзьями.

Спикер оперативного штаба одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что они были родом из одного села

"Еще два защитника погибли в российско-украинской войне. Это жители села Долинка Саратской общины Одесской области – Сергей Чеботарь 1971 года рождения и Ананий Бошко 1979 года рождения. Погибшие были соседями и товарищами", - отметил Братчук.

Один был строителем, второй - трактористом

В Саратском поселковом совете сообщили, что Сергей Андреевич Чеботарь родился 9 декабря 1971 года в селе Зеленая Балка, Арцизского района. После окончания школы поступил в Долинское ПТУ, работал в родном селе. Встретив свою любовь, Майю Афанасьевну, переехал в село Долинка.

Читайте такжеВ Лисичанске под обстрелами погиб шестилетний ребенок - ОВА"Работал трактористом, был предан своему труду, всегда был готов помочь любому, кто обращался. Искренний, положительный человек… Осталось 4 детей и 3 внуков", - отметили в поселковом совете.

Ананий Ананиевич Бошко родился 3 мая 1979 года в селе Белолесье, Татарбунарского района.

"Работал строителем. Построил прекрасный дом с садом. В 2017 году вступил в ряды ВСУ защищать наше государство. Осталась жена Альбина и дочь. Погибшие были соседями и товарищами", - сообщили на малой родине павшего воина.

Ранее мы сообщали, что в боях с российскими оккупантами в Северодонеке Луганской области погиб бывший британский солдат Джордан Гетли. Он в марте вступил в ряды Вооруженных сил Украины и вступил в ряды Иностранного батальона.

Также сообщалось, что украинский певец, солист группы "Антитіла" Тарас Тополя, который с первых дней войны ушел в ТРО защищать страну от российского агрессора, признался, что едва не погиб на фронте. Артист попал под ракетный удар.

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