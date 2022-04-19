"Один самолет стоит адских санкций": журналист объяснил, почему санкционная политика Запада – бесполезна

Самое важное сейчас происходит на поле боя, говорит Игорь Яковенко/ Reuters

Наложенные другими государствами санкции не могут ухудшить положение России и уровень жизни россиян очень быстро. Они важны, но имеют отсроченное действие. Сейчас всё самое важное происходит на поле боя. Об этом сказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью Обозревателю.

"Нужно осознавать, что единственное, что сейчас имеет значение, – это то, что происходит на поле боя... Да, санкции очень важны, они влияют на экономику. Индивидуальные санкции – блокировка самолетов и тому подобное – всё это влечет за собой разрушительное воздействие, но эффект его очень отдаленный. А битва происходит сейчас", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что Запад сейчас прежде всего должен предоставлять Украине оружие – это является приоритетом, ведь "один хороший боевой самолет стоит самых жестких санкций".

Как санкции влияют на Путина

Санкции не имеют особого влияния на российского диктатора Владимира Путина, его позицию и поведение, считает журналист. Соответственно, наложенные Западом ограничения также не влияют на решение российского президента.

Что касается олигархов из близкого окружения Путина – то их жизнь уже не будет такой, какой была раньше, говорит Яковенко

"Собственно, как жизнь всех россиян. Просто им приходится падать с большей высоты, поэтому они чувствуют это сильнее", – отметил он.

Санкции против дочерей Путина – это возмездие

Также журналист обьяснил, влияют ли на российского президента санкции, которые Запад наложил на его дочерей. По мнению Яковенко, Путина это совсем не затрагивает и никаким образом не повлияет на принятие им решений.

"Это не имеет никакого значения с точки зрения ситуации. Это имеет значение с точки зрения справедливости. Нужно, чтобы этим людям жилось хуже, чем до войны. Но это не влияние на ситуацию, это возмездие", – подытожил журналист.

Ранее Яковенко рассказал, что российский диктатор Путин на протяжении многих лет проводил зачистку своего окружения. Он "проредил" ряды верхушки власти, в том числе и военного командования. Ведь не хотел, чтобы в его окружении остался кто-то, кто может осмелиться сместить его с поста.

Напомним, ранее экономист Андрей Илларионов заявил, что Россия уже подверглась целому ряду санкций, и они будут расширяться и усиливаться. По его словам, РФ при путинском режиме становится изгоем мирового сообщества. Ее статус приближается к статусу Ирана и Северной Кореи, и этот процесс будет продолжаться.

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