УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Один самолет стоит адских санкций": журналист объяснил, почему санкционная политика Запада – бесполезна

19 апреля 2022, 03:05

Санкции будут "убивать" российскую экономику постепенно. А сейчас единственное, что имеет значение – то, что происходит на поле боя, говорит Яковенко.

false
Самое важное сейчас происходит на поле боя, говорит Игорь Яковенко/ Reuters

Наложенные другими государствами санкции не могут ухудшить положение России и уровень жизни россиян очень быстро. Они важны, но имеют отсроченное действие. Сейчас всё самое важное происходит на поле боя. Об этом сказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью Обозревателю.

"Нужно осознавать, что единственное, что сейчас имеет значение, – это то, что происходит на поле боя... Да, санкции очень важны, они влияют на экономику. Индивидуальные санкции – блокировка самолетов и тому подобное – всё это влечет за собой разрушительное воздействие, но эффект его очень отдаленный. А битва происходит сейчас", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что Запад сейчас прежде всего должен предоставлять Украине оружие – это является приоритетом, ведь "один хороший боевой самолет стоит самых жестких санкций".

Как санкции влияют на Путина

Санкции не имеют особого влияния на российского диктатора Владимира Путина, его позицию и поведение, считает журналист. Соответственно, наложенные Западом ограничения также не влияют на решение российского президента.

Что касается олигархов из близкого окружения Путина – то их жизнь уже не будет такой, какой была раньше, говорит Яковенко

"Собственно, как жизнь всех россиян. Просто им приходится падать с большей высоты, поэтому они чувствуют это сильнее", – отметил он.

Санкции против дочерей Путина – это возмездие

Также журналист обьяснил, влияют ли на российского президента санкции, которые Запад наложил на его дочерей. По мнению Яковенко, Путина это совсем не затрагивает и никаким образом не повлияет на принятие им решений.

"Это не имеет никакого значения с точки зрения ситуации. Это имеет значение с точки зрения справедливости. Нужно, чтобы этим людям жилось хуже, чем до войны. Но это не влияние на ситуацию, это возмездие", – подытожил журналист.

Ранее Яковенко рассказал, что российский диктатор Путин на протяжении многих лет проводил зачистку своего окружения. Он "проредил" ряды верхушки власти, в том числе и военного командования. Ведь не хотел, чтобы в его окружении остался кто-то, кто может осмелиться сместить его с поста.

Напомним, ранее экономист Андрей Илларионов заявил, что Россия уже подверглась целому ряду санкций, и они будут расширяться и усиливаться. По его словам, РФ при путинском режиме становится изгоем мирового сообщества. Ее статус приближается к статусу Ирана и Северной Кореи, и этот процесс будет продолжаться.

Читайте также:

viber
санкции война в Украине Владимир Путин вторжение России санкции против России
Реклама
Популярное
Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешьСамый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешь Исследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фотоИсследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фото Украину зальют дожди и ударит мороз: синоптик уточнил прогноз погоды на Вербное воскресеньеУкраину зальют дожди и ударит мороз: синоптик уточнил прогноз погоды на Вербное воскресенье Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - BildПринцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - Bild Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуПриметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в беду
Поддержите Главред

Последние новости

03:05

"Один самолет стоит адских санкций": журналист объяснил, почему санкционная политика Запада – бесполезна

02:32

Сколько раз во время войны безопасно для психики читать новости - ответ психологаВидео

02:02

Как вырастить зеленый лук на подоконнике: 2 лучших способа

01:32

Путину нужны не люди, а территории: эксперт объяснил, зачем оккупанты равняют с землей Мариуполь

00:52

Переговоры между Россией и Украиной заморожены: Эрдоган назвал причинуВидео

Реклама
00:51

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

00:31

"Прямо сейчас идет мощный артобстрел": Арестович назвал задания оккупантов в главном бою за ДонбассВидео

00:26

В США ввели специальный статус для граждан Украины: что это значит

00:15

"Я не знаю, какой еще народ держался бы так мужественно": Вера Полозкова призналась в любви Украине

00:11

"Ехали на учения": мать "пропавшего" на крейсере Москва срочника раскрыла вранье РФВидео

00:02

"Подарок фюреру": Данилов раскрыл сроки планов РФ по захвату ДонбассаВидео

18 апреля, понедельник
23:58

Война в Украине не закончится в ближайшие недели: эксперт назвал две причиныВидео

23:34

"Путина укокошат": психотерапевт раскрыла страшный диагноз хозяина Кремля

23:16

Макрон наотрез отказался назвать "красную линию" в войне России против Украины

23:11

Россия начала битву за Донбасс: Зеленский предупредил украинцевВидео

22:57

Золотой жеребец Медведчука: появились детали обыска во дворце кума ПутинаВидео

22:51

Началась вторая фаза войны: у Зеленского предупредили о фейках

22:36

Штурм Мариуполя: в Азове рассказали о шокирующих зверствах РФВидео

22:30

В США раскрыли содержание новых санкций против РоссииВидео

22:10

У Криштиану Роналду случилась трагедия: умер сын футболиста

Реклама
22:08

На Житомирщине будут судить настоятеля храма МП: в чем он провинился

21:51

Лихая девушка-наводчик САУ стала звездой в Сети и покорила украинцевВидео

21:49

7-летний мальчик из Мариуполя обратился к оккупантам на фоне уничтоженной квартирыВидео

21:44

"У этих нелюдей нет ни совести, ни будущего": Тарас Тополя показал уничтоженную рашистами больницу

21:39

Эксперт назвал сроки окончания войны при пессимистическом, оптимистическом и реалистическом сценарияхВидео

21:26

Оккупанты беспощадно бомбят "Азовсталь", где прячутся сотни женщин и детей

21:17

"Доверия нет": Данилов назвал главное условие и формат обмена МедведчукаВидео

21:14

Гороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 маяВидео

21:00

В Харькове орки уничтожили гуманитарную кухню, есть пострадавшие - CNN

20:57

США оценили, сколько российских военных находятся на Юге и Востоке УкраиныВидео

20:46

Срочники "пропали без вести": новые данные о гибели команды крейсера МоскваВидео

20:36

Битва началась: Россия идет в наступление на востоке Украины - ДаниловВидео

20:29

Три недели горячих боев: в разведкомитете Рады назвали сроки окончания войныВидео

20:24

В Луганской области орки уничтожили спортбазу и 10 домов мирных жителей

20:19

Мир наизнанку. Лисичанск: Комаров показал катастрофу, которую устроили оккупанты на ДонбассеВидео

20:11

В Буче расчистили улицу, которая была завалена техникой РФ: как она изменилась – фотоФото

20:10

Коля Серга объяснил, почему снос памятников русской культуры - "пособничество диктаторскому режиму"Видео

20:10

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022Видео

19:56

У Лукашенко запетушились: Польше и Прибалтике грозят войнойВидео

19:53

Как помыть окна перед Пасхой – 6 проверенных народных средств

Реклама
19:33

Угроза Киеву ликвидирована, но есть другая опасность - ЗалужныйВидео

19:31

Россия вознамерилась сожрать Украину по кускам: чего ждать от сражения за Донбассмнение

19:26

Оккупанты начали наступление на востоке Украины и перебрасывают новые резервыВидео

19:21

РФ наращивает активность авиации и ракетные удары в Украине: в МОУ сообщили места ожесточенных боев

19:15

Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля Цезарь КуниковВидео

18:49

Орков смешали с землей: на Николаевщине десантники спасли от расстрела местных жителейВидео

18:48

Путин присвоил почетное звание бригаде, которая устроила резню в БучеВидео

18:48

Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным

18:24

Стратегическая потеря РФ: в США оценили затопление крейсера Москва после удара ВСУВидео

18:19

Виталий Портников. Лукашенко отползает от ПутинаВидеоблоги

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять