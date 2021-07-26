Одиозного экс-нардепа Семенченко вновь кинули за решетку

Бывшего нардепа вновь поместили за решетку / Главред

В понедельник, 26 июля, бывшего народного депутата Семена Семенченко вновь взяли под стражу - как известно, менее двух недель назад ему смягчали меру пресечения до домашнего ареста, говорится на странице политика в Facebook.

Согласно с информацией, Соломенский районный суд Киева принял решение о взятии Семенченко под стражу.

Отметим, 14 июля ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Семенченко должен был прибывать по требованию к следователю, не выходить из дома без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Дело Семенченко - о чем ранее сообщал Главред:

24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомощь Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.

Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).

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По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.

Евгения Шевченко вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

Для Семенченко суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев пребывания в СИЗО без права внесения залога.