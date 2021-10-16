Огненное ДТП на Закарпатье: среди жертв - участница венгерского талант-шоу и футболистка из Чопа

В селе Великие Лучки произошло смертельное ДТП/ Фото Нацполиции

Рано утром 15 октября в селе Великие Лучки Мукачевского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault столкнулся с эвакуатором. Сразу после столкновения Renault охватил огонь.

В результате ДТП заживо сгорели четыре человека. Среди погибших: 21-летний патрульный Игорь Марчишак, 25-летний пограничник Юрий Балюк, 18-летняя спортсменка женской сборной области по футболу Сабина Крупко и 17-летняя Карина Чонтош – накануне девушка успешно прошла отбор в шоу Венгрия имеет талант, передает Мукачево.нет. Все погибшие - жители города Чоп.

Известно, что за рулем автомобиля был сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области.

ДТП произошло в пятницу около 4 часов утра в селе Великие Лучки Мукачевского района. В момент столкновения эвакуатор цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте тоже попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору.

Сразу после удара Renault загорелся. На месте погибли все четверо, находившиеся в горящей легковушке.

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Также многочисленные травмы получил 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали с переломом черепа и внутричерепной травмой.

В полиции открыли производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Продолжается следствие.

Что известно о погибших в огненном ДТП

Карина Чонтош занималась музыкой и мечтала о большой сцене. В минувшую субботу она прошла отбор в шоу Венгрия имеет талант. Как рассказывают знакомые погибшей, девушка очень этому радовалась.

Карина Чонтош / Фото mukachevo.net

Сабина Крупко - юная талантливая футболистка из Чопа, воспитанница Закарпатской областной детско-юношеской спортивной школы (Ужгород), игрок сборной области. Сабина также играла за чопскую и ужгородскую команды.

"Пусть светлая память о Сабине навсегда останется в сердцах близких и знакомых, а Бог подарит ей вечную жизнь и спокойствие", - отметили в Федерации футбола Закарпатья.

Сабина Крупко / Фото pmg.ua

21-летний Игорь Марчишак служил в патрульной полиции с 2017 года, имел звание лейтенант.

Игорь Марчишак

Юрий Балюк был инспектором-пулеметчиком комендантского отделения. Служил в пограничной службе с 2020 года. Ему было 25 лет.

Юрий Балюк

Как сообщал Главред, 14 октября в Калуше Ивано-Франковской области мотоциклист на бешеной скорости влетел в мать и маленького ребенка, которые переходили дорогу по "зебре". От удара 6-летняя девочка умерла по дороге в больницу, а мотоциклист не остановился и не вернулся на место ДТП.

В Польше утром 14 октября случилась ужасная авария с участием украинцев. Автобус врезался в грузовик. В результате пострадали пятеро наших соотечественников.